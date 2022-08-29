В Краснодарском крае бывший начальник районного отделения приставов заставлял подчиненных оплачивать его штрафы

Бывшего начальника Тихорецкого районного отделения приставов УФССП обвиняют в трех эпизодах превышения полномочий. Он требовал деньги со своих подчиненных, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в конце декабря 2020 года экс-руководитель сказал подчиненным передать ему часть премии. Одна из сотрудниц побоялась проблем на работе и перевела начальнику 10 тыс. рублей. Про остальных в материалах дела не сказано. Затем в апреле и мае 2021 года мужчина заставил подчиненных оплачивать его административные штрафы в размере 2-3 тыс. рублей.

Сейчас на счета и недвижимость бывшего руководителя наложили арест. Его уголовное дело передали в суд.

Как писали Юга.ру, командира взвода ДПС из Красноармейского района осудили на 9 лет за взятки от подчиненных. За год он получил от них 1,5 млн рублей. Похожая ситуация произошла в Кореновском районе. Там командир ДПС заставлял подчиненных передавать ему по 3 тыс. рублей с зарплаты и называл это «операцией 900».