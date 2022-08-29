В соцсетях появились изображения нового зала Кубанского казачьего хора. Но проект никто не заказывал

Уже несколько дней в соцсетях обсуждают проект нового зала для Кубанского казачьего хора. Юга.ру выяснили, что сам хор никакого отношения к этому не имеет

Телеграм-канал Krasnodar Development 28 августа опубликовал рендеры концертного зала Кубанского казачьего хора. По данным паблика, проект выполнило архитектурное бюро Тимура Башкаева.

Но пользователи сети заметили, что на изображениях есть надписи «Офисный центр, бизнес-школа МГУ». Кроме того, на сайте архитектурного бюро нет никакой информации о проекте, а соцсети не ведутся с марта. На звонки в компании не отвечают.

В пресс-службе Кубанского казачьего хора Юга.ру рассказали, что не имеют никакого отношения к проекту. Проектировку здания у бюро не заказывали. Кроме того, представители хора не могут связаться с компанией-проектировщиком. В организации не отвечают на звонки.

В Министерства культуры Кубани также ответили, что хор и ведомство не являются заказчиками и не имеют к проекту никакого отношения.

В пабликах проект здания тоже не оценили. В комментариях написали, что это «уродство» и «советский модернизм». Пользователям не нравится ни цвет здания, ни его форма. А кто-то даже сравнил проект с канадским флагом.