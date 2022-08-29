В Краснодарском крае лето кончится грозами, жарой и высокой пожароопасностью

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В последние дни августа синоптики ожидают редкие грозы, жару и предупреждают о высокой вероятности пожаров

Краснодарский центр по гидрометеорологии сообщил, что в ближайшие трое суток в Краснодаре ожидается переменная облачность с температурой не выше 35°C днем и не ниже 17°С ночью. Западный ветер 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. Местами возможны небольшие дожди, грозы. где-то — ливни и град.

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 29 августа в Краснодаре сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

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