В Краснодарском крае лето кончится грозами, жарой и высокой пожароопасностью

Краснодарский центр по гидрометеорологии сообщил, что в ближайшие трое суток в Краснодаре ожидается переменная облачность с температурой не выше 35°C днем и не ниже 17°С ночью. Западный ветер 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. Местами возможны небольшие дожди, грозы. где-то — ливни и град.

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 29 августа в Краснодаре сохранится высокая пожароопасность 4 класса.