В Краснодарском крае лето кончится грозами, жарой и высокой пожароопасностью
В последние дни августа синоптики ожидают редкие грозы, жару и предупреждают о высокой вероятности пожаров
Краснодарский центр по гидрометеорологии сообщил, что в ближайшие трое суток в Краснодаре ожидается переменная облачность с температурой не выше 35°C днем и не ниже 17°С ночью. Западный ветер 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. Местами возможны небольшие дожди, грозы. где-то — ливни и град.
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 29 августа в Краснодаре сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
25 августа, 13:01 Партнерский«Вся красота внизу, а вершина — это уже борьба с самим собой»
Как краснодарские медики покорили Эльбрус
25 августа, 16:25В Краснодаре представят книгу «Инфернальный феминизм»
Поговорили с редакторкой о маргинальной литературе, женском письме и консервативном повороте России