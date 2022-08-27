В Краснодаре из-за энергоаварий отключились 98 трансформаторов. Без света остались жители нескольких округов

В Краснодаре 27 августа из-за энергоаварии без света остались жители Карасунского, Центрального и Прикубанского округов

По данным ЕДДС, первая авария произошла сегодня около 11:50. Из-за повреждения кабеля отключились 10 трансформаторов. Без света остались улиц Сторожевой, Вольной, Канонирской, Оружейной, Островной, Раздольной, Тихомировской, Огородной, Ореховой, Жукова, Приморской, Уманской, Мичурина, Обрезной, Строительной и Бригадной.

Около 13:30 произошла еще одна энергоавария. Отключились 25 трансформаторов и без электричества остались СНТ «Краснодарсельмаш-2», «Восход», «Чайка» и «Изобильное».

Примерно в это же время подачу электроэнергии отключили в Центральном округе. Там повреждение кабельной линии и отключение трансформаторов затронуло улицы Бургасскую, Стасова, Старокубанскую и Ставропольскую.

Затем около 14:20 без света остались жители станицы Старокорсунской. Там перестали работать сразу 57 трансформаторов. После этого электричество отключилось в Краснодаре в домах по улицам Снесарева и писателя Знаменского. Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, ранее урбанист Мирослав Валькович назвал возможной причиной частых энергоаварий высокие температуры. Он писал, что большинство оборудования компании «НЭСК» не соответствует климатическим нормам Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 и 28 августа ожидается 33-34 °C.