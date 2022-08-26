Последние летние выходные в Краснодарском крае будут дождливыми

Краснодарский край

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  • © Фото aleksnt, freepik.com
    © Фото aleksnt, freepik.com

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 27-28 августа

В Краснодаре 27 августа будет облачно и до 34 °C. Ветер восточный 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 22 °C. В воскресенье пройдет небольшой дождь, но будет жарко — 33 °C.

По края 27-28 августа в отдельных районах  ожидаются кратковременные дожди и грозы. Они пройдут преимущественно в вечерние часы. Также все выходные сохранится переменная облачность. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 35 °C, в горах до 30 °C. 

На Черноморском побережье будет до 34 °C. В Туапсинском районе кратковременный дождь с грозой пройдет утром 28 августа. На побережье ожидается северо-восточный ветер 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы 12-14 м/с. 

Также 27-28 августа в крае сохраняется штормовое предупреждение о чрезвычайно высокой пожароопасности. Это значит, что в лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня и разводить костры. Такой режим будет действовать из-за высоких температур. Поэтому спасатели советуют пользоваться солнцезащитными кремами и носить головные уборы.

Как писали Юга.ру, в Черном море вода достигла температуры экваториальных вод и составила 26-28 °C. Такое явление продлит бархатный сезон.  

Погода Пожароопасность

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Последние летние выходные в Краснодарском крае будут дождливыми

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