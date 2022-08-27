В Геленджике загорелась гостиница. Огонь тушили несколько часов

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Геленджик. Происшествия», t.me/gelen_chp_official
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Геленджик. Происшествия», t.me/gelen_chp_official

Вечером 26 августа в Геленджике начался пожар в гостинице

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали фото пожара и написали, что горит дом в районе винзавода. Позже появились кадры с места пожара, на которых видно, как сильный огонь охватил здание.

В телеграм-канале мэрии Геленджик написали, что возгорание произошло на улице Парковой, 2. Там уточнили, что это гостиница. Огонь охватил 200 кв. метров. Постояльцев эвакуировали.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар начался около 18:50. В 19:42 удалось локализовать открытое горение. Полность подар удалось потушить около 21:30. 

Как писали Юга.ру, в Новороссийске загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 32 человека. 

Геленджик Пожары

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