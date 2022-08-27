В Геленджике загорелась гостиница. Огонь тушили несколько часов

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали фото пожара и написали, что горит дом в районе винзавода. Позже появились кадры с места пожара, на которых видно, как сильный огонь охватил здание.

В телеграм-канале мэрии Геленджик написали, что возгорание произошло на улице Парковой, 2. Там уточнили, что это гостиница. Огонь охватил 200 кв. метров. Постояльцев эвакуировали.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар начался около 18:50. В 19:42 удалось локализовать открытое горение. Полность подар удалось потушить около 21:30.