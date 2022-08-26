В Сочи закрыли частную школу «Альфа — Гений». Руководство учреждения с решением суда не согласно

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/proc_23
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/proc_23

26 августа прокуратура Краснодарского края опубликовала пресс-релиз о том, что в Сочи по решению суда закрыли частную школу

По информации надзорного ведомства, учреждение работало без необходимой лицензии. При этом 62 ученика школы не были прикреплены к общеобразовательной организации города для сдачи экзаменов. Сотрудники прокуратуры нашли в частной школе «Альфа — Гений» еще и другие нарушения.

«Нежилые помещения, которые использовались частной школой, не соответствуют требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности. В помещении, предназначенном для одновременного пребывания более 50 человек, отсутствует второй эвакуационный выход. На путях эвакуации допущено применение материалов (линолеум) с неподтвержденным классом пожарной опасности. На объекте защиты к работе допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности»,—написано в пресс-релизе прокуратуры.

По результатам проверки прокурор обратился с исковым заявлением в суд о закрытии школы и запрете руководителю организации осуществлять образовательную деятельность детей. Суд с доводами прокуратура согласился.

Корреспондент Юга.ру связалась с генеральным директором школы «Альфа — Гений». Она сообщила, что решение суда было вынесено еще в июне.  Руководство школы уже подало апелляцию и надеется работать дальше. От дальнейших комментариев генеральный директор отказалась.

Ранее Юга.ру писали, что еще не все первоклассники зачислены в школы. В департамент образования так и не обратилась часть родителей, чьи дети не получили место в школе № 102. 

Образование Прокуратура Сочи Суд Школа Школьники

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В Сочи закрыли частную школу «Альфа — Гений». Руководство учреждения с решением суда не согласно
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