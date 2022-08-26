К 2035 году «Автодор» планирует построить новую четырехполосную дорогу к Чёрному морю

В пресс-службе «Автодора» сообщили, что к 2035 году планируют построить 100 км новой четырехполосной дороги к Черному морю. Она включит пять участков: обход Адлера, III очередь обхода Сочи, обход Туапсе, участок от Горячего Ключа до Агоя и обход Лазаревского.

Решение о строительстве приняли так как поток автомобилей на трассе А-147 Джубга — Сочи значительно превышает пропускную способность. По данным компании, сейчас поток составляется от 30 до 75 тыс. машин в сутки.

«Компания проработала возможные варианты трассировки дороги в этих районах и основные технические решения. В сентябре они должны быть представлены в Правительство РФ. В частности, обсуждалась целесообразность строительства тоннелей большой протяженности щитовым способом и мостовых сооружений с высотой опор до 100 метров», — добавили в пресс-службе.

Также в компании рассматривают возможность устройства асфальтобетонного покрытия в тоннелях, строительство технологических площадок и площадок для отдыха автомобилистов на четырехполосной дороге.

Ранее об этой дороге писал в своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. По его словам, альтернативные дороги помогут избежать пробок на самых загруженных трассах.

«По поручению президента РФ утверждён пятилетний план дорожного строительства. Одна из ключевых задач — расширение дорог, в том числе в южном направлении. В сентябре будут готовы технико-экономические обоснования по пяти приоритетным участкам на пути от Джубги в Сочи. Первоочередные — обход Адлера и третья очередь обхода Сочи», — добавил мэр.

Позже он рассказал, что в строительстве этой дороги приоритетным будет участок обхода Адлера. Его протяженность составляет 8,4 км. По его словам, в конце мая 2022 года были практически завершены инженерные обследования на основе архивных данных. Кроме того, начали актуализацию транспортной модели. Работы ведутся совместно с Китаем.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае снова перенесли строительство трассы в обход Тимашевска. Ее хотят начать строить с 2015 года. Планируется, что она сократит путь к Черному морю.