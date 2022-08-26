На автовокзале Краснодар-1 эвакуировали людей из-за угрозы минирования — соцсети. Юга.ру попытались выяснить, что происходит

Утром 26 августа в соцсетях сообщили о минировании автовокзала Краснодар-1. Юга.ру обратились за официальными комментариями

В пабликах Краснодара утром 26 августа сообщили, что на автовокзале Краснодар-1 никого не пускают в здание. По словам очевидцев, поступило сообщение о минировании.

На кадрах из соцсетей видно, что людей вывели на улицу, около входа стоит толпа, а у дверей охранники.

Официальной информации о случившемся пока нет. В пресс-службе УВД по Краснодару ситуацию не комментируют. В СКЖД ответили, что подобные ситуации находятся не в их компетенции. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сказали, что информация уточняется. Новость дополняется.