Из ТЦ «Мандарин» в Краснодаре эвакуировали посетителей

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Днем 4 марта краснодарский «Мандарин» оцепили и эвакуировали людей

Очевидцы сообщили Юга.ру, что в торговом центре «Мандарин» на улице Петра Метальникова около кольца новой трамвайной ветки на Московской эвакуируют всех посетителей, якобы из-за угрозы минирования. На парковке стоят машины скорой помощи, полиции и пожарных. У входа в здание находятся сотрудники МЧС, территорию оцепили сигнальной лентой.

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Журналист Юга.ру обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Там ответили, что такие случаи находятся не в их компетенции. В пресс-службе ГУ МВД Кубани ответили, что пока не комментруют случившееся.

Напомним, неделю назад в Краснодаре в окне многоэтажки на Кубанской набережной заметили человека с винтовкой. В ГУ МВД ответили, что сообщений об этом не поступало. 

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