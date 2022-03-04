Из ТЦ «Мандарин» в Краснодаре эвакуировали посетителей

Днем 4 марта краснодарский «Мандарин» оцепили и эвакуировали людей

Очевидцы сообщили Юга.ру, что в торговом центре «Мандарин» на улице Петра Метальникова около кольца новой трамвайной ветки на Московской эвакуируют всех посетителей, якобы из-за угрозы минирования. На парковке стоят машины скорой помощи, полиции и пожарных. У входа в здание находятся сотрудники МЧС, территорию оцепили сигнальной лентой.

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Журналист Юга.ру обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Там ответили, что такие случаи находятся не в их компетенции. В пресс-службе ГУ МВД Кубани ответили, что пока не комментруют случившееся.