В Анапе согласовали нового вице-мэра. Он будет курировать сферы ЖКХ и транспорта

В телеграм-канале мэрии Анапы 25 августа сообщили, что на очередной сессии Совета города на пост вице-мэра согласовали кандидатуру Артема Моисеева. Как рассказали Юга.ру в пресс-службе, он будет курировать сферу ЖКХ и транспорта.

Артем Моисеев имеет два высших образования в сфере экономики и строительства. Ранее занимал руководящие должности на строительных предприятиях. Награжден Благодарностью губернатора Краснодарского края за большой личный вклад в развитие строительной сферы Кубани.

До Моисеева должность занимал Дмитрий Мариев. Он покинул пост в конце июля.

Как писали Юга.ру, 19 августа Андрей Алексеенко досрочно ушел с поста мэра Краснодара. Согласно уставу, исполняет обязанности главы Краснодара первый вице-мэр — Максим Слюсарев.