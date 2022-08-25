В Анапе согласовали нового вице-мэра. Он будет курировать сферы ЖКХ и транспорта

Краснодарский край

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  • © Скриншот сайта мэрии Анапы, www.anapa-official.ru
    © Скриншот сайта мэрии Анапы, www.anapa-official.ru

Новым вице-мэром Анапы назначили Артема Моисеева

В телеграм-канале мэрии Анапы 25 августа сообщили, что на очередной сессии Совета города на пост вице-мэра согласовали кандидатуру Артема Моисеева. Как рассказали Юга.ру в пресс-службе, он будет курировать сферу ЖКХ и транспорта.

Артем Моисеев имеет два высших образования в сфере экономики и строительства. Ранее занимал руководящие должности на строительных предприятиях. Награжден Благодарностью губернатора Краснодарского края за большой личный вклад в развитие строительной сферы Кубани.

До Моисеева должность занимал Дмитрий Мариев. Он покинул пост в конце июля.

Как писали Юга.ру, 19 августа Андрей Алексеенко досрочно ушел с поста мэра Краснодара. Согласно уставу, исполняет обязанности главы Краснодара первый вице-мэр — Максим Слюсарев. 

Анапа ЖКХ Кадровые перестановки

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