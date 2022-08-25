Краснодарский край вошёл сразу в три антирейтинга по аварийности на дорогах

Краснодарский край

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  • © http://www.acmb.ru
    © http://www.acmb.ru

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» опубликовало исследования по аварийности на дорогах России

Кубань заняла второе место в списке регионов-антилидеров по числу ДТП с января по июль 2022 года. За полгода их зафиксировали 3 тыс. 6. Больше только в Москве — 4 тыс. 423.

Также Краснодарский край возглавил рейтинг по количеству ДТП с водителями в состоянии опьянения, их в регионе за шесть месяцев текущего года произошло 240. Рост более 16% в сравнении с таким же периодом 2021 года. Второе и третье место заняли Нижегородская область (193) и Красноярский край (172) соответственно.

Вошла Кубань и в рейтинг по числу ДТП по вине пешеходов, расположившись на второй позиции, после Москвы. За полгода таких дорожно-транспортных происшествий в регионе произошло 286, в столице РФ — 430.

  • © Изображение предоставлено аналитическим агентством «ПромРейтинг»
    © Изображение предоставлено аналитическим агентством «ПромРейтинг»
  • © Изображение предоставлено аналитическим агентством «ПромРейтинг»
    © Изображение предоставлено аналитическим агентством «ПромРейтинг»
  • © Изображение предоставлено аналитическим агентством «ПромРейтинг»
    © Изображение предоставлено аналитическим агентством «ПромРейтинг»

Как писали Юга.ру, 22 августа в районе 29 км трассы Армавир — Отрадная произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ 21124» и «Лада приора». В результате столкновения оба водителя погибли на месте.

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