Краснодарский край вошёл сразу в три антирейтинга по аварийности на дорогах

Кубань заняла второе место в списке регионов-антилидеров по числу ДТП с января по июль 2022 года. За полгода их зафиксировали 3 тыс. 6. Больше только в Москве — 4 тыс. 423.

Также Краснодарский край возглавил рейтинг по количеству ДТП с водителями в состоянии опьянения, их в регионе за шесть месяцев текущего года произошло 240. Рост более 16% в сравнении с таким же периодом 2021 года. Второе и третье место заняли Нижегородская область (193) и Красноярский край (172) соответственно.

Вошла Кубань и в рейтинг по числу ДТП по вине пешеходов, расположившись на второй позиции, после Москвы. За полгода таких дорожно-транспортных происшествий в регионе произошло 286, в столице РФ — 430.