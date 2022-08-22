В Краснодарском крае двое водителей погибли в лобовом ДТП

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото nariart, freepik.com
    © Фото nariart, freepik.com

На трассе в районе Армавиа два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей

ДТП произошло в районе 29 км трассы Армавир — Отрадная. По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем «ВАЗ 21124» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада приора», за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате столкновения оба водителя погибли на месте, сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

По данным ведомства, с 19 по 21 августа в крае произошло 9 ДТП на встречной полосе. В них погибли 3 человека, еще 11 — травмированы. Кроме того, еще 7 ДТП случились из-за превышения скорости.

Как писали Юга.ру, утром 16 августа недалеко от Курганинска в лобовом ДТП погибли пять человек. В их числе трое детей. В конце июля в Тимашевском районе в лобовом ДТП погибла семья из пяти человек. Там легковушка столкнулась с грузовиком.

Армавир ГИБДД ДТП смерть

Новости

В Краснодарском крае двое водителей погибли в лобовом ДТП
В Сочи прохожий заступился за девушку и убил ее молодого человека
Ростуризм планирует построить в Дагестане новый морской курорт. Он будет конкурентом Сочи
Сочинские спасатели эвакуировали из леса туриста с подозрением на инфаркт
На свадьбе в Карачаево-Черкесии четыре человека получили огнестрельные ранения
Ученые будут изучать планктона в морях Краснодарского края, чтобы предсказывать скопления медуз

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
В Краснодарском крае неделя начнется с жары
Сегодня, 07:50
В Краснодарском крае неделя начнется с жары
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России

Реклама на сайте