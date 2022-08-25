У гостиницы в Туапсинском районе произошла перестрелка

В посёлке Лермонтово 24 августа у гостиницы произошла перестрелка и драка между местными жителями и приезжими. Трое человек в больнице

Вечером 24 августа в курортном посёлке Лермонтово у гостиницы произошла перестрелка. По информации очевидцев, между отдыхающими и местными жителями на набережной произошел конфликт. Затем обиженные приезжие пришли в пансионат, где были местные жители.

У гостиницы началась перестрелка. Судя по видео в соцсетях, как минимум двое человек ранены. Постояльцы вызвали полицию. Правоохранители перекрыли улицу, прекратили драку, задержали шесть человек.

По информации ОМВД по Туапсинскому району, конфликт возник на бытовой почве. С места перестрелки с травмами различной степени тяжести госпитализировали троих человек. Сотрудники полиции изъяли у мужчин три травматических пистолета, нож и охолощённый автомат «Калашникова». Участники драки находятся в полицейском участке. Правоохранители выясняют все детали конфликта.

Ранее Юга.ру писали, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара местные жители устроили перестрелку.