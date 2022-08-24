«Ростелеком» запустил новый сервис видеосвязи для бизнеса любого масштаба

«Ростелеком» предложил защищенную видеоконференцсвязь с удобным интерфейсом для компаний любого масштаба

Новая облачная услуга «Ростелекома» Web-ВКС работает на базе полностью отечественных решений, использует собственные облачные мощности компании и обеспечивает безопасную среду для общения.

Продукт поможет решить задачи любых организаций, которые ведут удаленные коммуникации: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций и госзаказчиков. Для сегмента МСП подойдет решение с типовым функционалом, а для больших компаний и организаций — «Персональный видеосервер» с расширенными возможностями.

Web-ВКС работает на платформе TrueConf, единственного российского вендора, имеющего собственный подтвержденный защищенный протокол. Чтобы полностью адаптировать сервис для своих клиентов, специалисты «Ростелекома» разработали принципиально новый интерфейс управления.

Новый интуитивный пользовательский интерфейс поможет легко запланировать типовую видеовстречу, создать комнату с заданным количеством участников и отправить участникам приглашение со ссылкой для быстрого подключения. Для использования Web-ВКС пользователям понадобится только компьютер или смартфон, подключенные к интернету, и логин-пароль. Подключиться к ВКС комнате можно как через браузер, так и через приложение. Администратору доступны все необходимые опции модерирования встречи — от подключения/отключения камер и микрофонов до демонстрации рабочего экрана, записи и передачи прав участникам.

Весь используемый софт включен в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Для предоставления услуги «Ростелеком» использует собственные каналы связи и дата-центры, что делает Web-ВКС полностью соответствующей критериям импортозамещенного продукта. Компания также обеспечивает полную техподдержку сервиса.

«Видеоконференцсвязь — один из самых востребованных способов коммуникаций для всех организаций, особенно географически распределенных по территории нашей страны. Пандемия подтвердила его эффективность и незаменимость. Новые вызовы, стоящие перед бизнесом сегодня, требуют, чтобы этот инструмент был максимально защищенным и надежным. Поэтому, работая над усовершенствованием нашего сервиса, мы стремились предложить клиентам уникальный продукт, простой и понятный, но в тоже время соответствующий критериям информационной безопасности и импортозамещения», — говорит директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома» Елена Нечай.