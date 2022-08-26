«Агрокомплекс» выпустил вареники с новой начинкой

В фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский» появилась новинка — вареники с картофелем и грибами

Летом технологи «Агрокомплекса» поработали над ассортиментом вареников. На прилавках магазинов «Агрокомплекс Выселковский» появился новый вкус — картофель с грибами. Изменилась и рецептура вареников с несладким творогом: их начали готовить с использованием высококачественного рассыпчатого творога. Он вырабатывается исключительно из свежего молока, полученного от коров с собственных ферм холдинга, на новой линии оборудования роботизированного завода «Сыры Кубани». Всего в ассортименте «Агрокомплекса Выселковского» четыре вида вареников: с картофелем, картофелем и грибами, сыром, творогом.

«Наши потребители знают, что из полуфабрикатов «Агрокомплекса» получается быстрый и вкусный ужин. А вареники и пельмени на юге очень любят! Чтобы рацион был разнообразнее, предлагаем попробовать нашу новинку — вареники с картофелем и грибами. Вкусные, сытные, ароматные — такое блюдо понравится многим! В варениках много начинки, хорошо держат форму и не развариваются. Они изготовлены из тонкого, нежного теста с начинкой из картофеля с ароматными грибами. В грибное ассорти входят шампиньоны, шиитаке и белый гриб. Новинку можно уже купить в фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский» в удобном формате — пакете по 450 граммов и на вес», — отметила руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Южанам и гостям региона пришлись по вкусу все виды замороженных полуфабрикатов «Агрокомплекса», и все чаще от них поступают запросы на семейный формат упаковки. Поэтому агрохолдинг начал развивать более объемную фасовку. Сейчас в 800-граммовых пачках продаются вареники с картофелем, пельмени «Смачные» и «Аппетитные».

«Покупатели нашего магазина часто оставляют хвалебные отзывы о варениках бренда «Агрокомплекс Выселковский», за месяц я продаю их более 300 пачек. Люди говорят, что они идеально сочетаются с выселковской сметаной и сливочным маслом. Качество подтверждают и мои домочадцы: наварят вареников и ждут меня за столом после долгого трудового дня, всегда едим их с удовольствием», — рассказала управляющая магазином «Агрокомплекс Выселковский» в Краснодаре на улице Репина 40/1 Татьяна Миронова.