Билайн бизнес подготовил вычислительную инфраструктуру для ФБГУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Билайн бизнес организовал для ФБГУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» работу двух государственных информационных систем

Специалисты компании в сжатые сроки сформировали для заказчика всю необходимую инфраструктуру для запуска Федерального портала пространственных данных (ГИС ФППД) и системы ведения единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО). «Центр геодезии, картографии и ИПД» получил серверные мощности одного центра обработки данных билайн бизнес TIER3 и проработанные решения по обеспечению высокого уровня информационной безопасности данных. 

Два резервных независимых канала связи обеспечили отказоустойчивость инфраструктуры. Серверные мощности передали заказчику по сервисной модели, включающей все необходимые действия по поставке, настройке и коммутации оборудования.

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«Перед сотрудниками билайн бизнес стояла непростая задача — необходимо было не только оперативно подготовить необходимую вычислительную инфраструктуру для развертывания государственных информационных систем, но и обеспечить максимальную безопасность данных, которые будут храниться и использоваться в рамках этих проектов. Реализация контракта в поставленный заказчиком срок состоялась благодаря высокому уровню компетенций и слаженной работе сотрудников билайн бизнес, а качество предоставленных услуг не раз отметили представителями Центра геодезии и картографии. Мы планируем продолжить наше сотрудничество и в дальнейшем расширить спектр предоставляемых услуг», — рассказал директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком» Александр Шведов.

Билайн бизнес — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 продуктов для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

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