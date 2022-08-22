Ростуризм планирует построить в Дагестане новый морской курорт. Он будет конкурентом Сочи

В Ростуризме отметили, что морской отдых пользуется популярностью. Но этим летом морские курорты на Чёрном море оказались перегружены. В ведомстве планируют создать еще несколько крупных курортов в России

Один из новых больших морских курортов может расположиться на побережье Каспийского моря. Ростуризм совместно с властями Дагестана прорабатывает его создание, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В Ростуризме отметили, что отдых на море востребован у россиян. Но Черноморские курорты летом перегружены, а кое-где например, на Азовском море, не хватает современных отелей и инфраструктуры.

На новых курортах, которые планируют создать в России будет выдержана единая концепция, дизайн и архитектурный код. Также в ведомстве обещают курорты без хаотичной застройки, а вся инфраструктура должна будет соответствовать высоким требованиям. При этом о сроках строительства пока не говорится.

Также о создании нового морского курорта в Дагестане сообщило издание «Коммерсантъ». Участники туристического рынка заявили изданию, что на берегу Каспийского моря можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд рублей. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами. Предварительная площадка выбрана на побережье Каспийского моря. Это участок в Каякентском районе.

«Ростуризм прорабатывает создание в России нескольких новых морских курортов с современными отелями различной категории звездности, набережными и зонами для отдыха, развлекательной инфраструктурой. И здесь очень перспективен Дагестан с Каспием — широкие песчаные пляжи, теплое море с плавным заходом в воду и длинный пляжный сезон. Создание курорта в Дагестане у нас сейчас вместе с регионом как раз в активной проработке», — говорится в сообщении Ростуризма.

При этом, как рассказал собеседник издания, в качестве нового масштабного морского курорта рассматривали Анапу.

«Площадка в Анапе рассматривалась в прошлом году, но она требует слишком больших затрат на коммуникации», — рассказал вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

На официальном сайт Каякентского района Дагестана говорится, что в районе известны источники минеральной воды. Также есть уникальное озеро «Тупсуз» с лечебной грязью и гора «Пушкин-тау».