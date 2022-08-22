«Ростелеком» организовал защищенный доступ в интернет для Государственной фельдъегерской службы РФ

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  • Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и обеспечил защищенный доступ в интернет для Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России)

Надежная ИТ-инфраструктура объединила 84 территориальных органа ведомства в регионах. Единая сеть передачи данных обеспечивает общее информационное пространство для центрального аппарата и территориальных органов ГФС России. Все подразделения получили доступ к вычислительным ресурсам и единому хранилищу данных, размещенных на единой облачной платформе в центрах обработки данных «Ростелекома». Стабильные каналы связи обеспечат непрерывность работы ключевых сервисов ГФС России. Проект реализовали на базе собственной защищенной инфраструктуры «Ростелекома».

Фельдъегерь — военный или правительственный курьер для доставки особо важных, преимущественно секретных документов.

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«Ростелеком» обладает большим опытом цифровизации территориально распределенных ведомств и зарекомендовал себя как ведущий цифровой партнер государства. Использование единой сети передачи данных и высокоскоростной доступ в интернет открывают широкие возможности для решения задач в рамках цифровой трансформации органов власти», — отметил вице-президент — директор по работе с государственными органами «Ростелекома» Михаил Изотов.

«На базе надежной и мощной инфраструктуры ГФС России сможет эффективно решать текущие задачи и внедрять новые сервисы для повышения качества работы. Высокий профессионализм специалистов «Ростелекома», работавших над созданием единой сети передачи данных, и грамотно организованное рабочее взаимодействие стали главными факторами успеха в реализации этого проекта», — сказал Александр Иванов, заместитель директора ГФС РФ.

Как писали ранее Юга.ру, две новые разработки «Ростелекома» зарегистрировали в реестре отечественного ПО.

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