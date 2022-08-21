Жители улиц рядом с парком «Краснодар» остались без света
21 августа в Краснодаре произошла очередная энергоавария
В Прикубанском округе Краснодара от электроэнергии отключили дома по улицам Восточно-Кругликовская и Жлобы. Причиной отключения стало повреждение на распределительной подстанции и возгорание трансформатора на ПС «РП-2540».
Около 14:00 21 августа телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара сообщил о том, что на месте работает аварийная бригада. В посте не уточнялось примерное время устранение неисправности.
В августе из-за жары в Краснодаре участились аварии на электросетях. 2 августа без света остались жители 24 улиц. 15 августа электричество отключили на 11 улицах Западного округа. Урбанист Мирослав Валькович объяснил, что энергоаварии происходят из-за перегрева техники. По его словам, большая часть оборудования компании «НЭСК» не подходит краснодарскому климату.