Жители улиц рядом с парком «Краснодар» остались без света

Краснодарский край

Распечатать

  • Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 августа в Краснодаре произошла очередная энергоавария

В Прикубанском округе Краснодара от электроэнергии отключили дома по улицам Восточно-Кругликовская и Жлобы. Причиной отключения стало повреждение на распределительной подстанции и возгорание трансформатора на ПС «РП-2540».

Около 14:00 21 августа телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара сообщил о том, что на месте работает аварийная бригада. В посте не уточнялось примерное время устранение неисправности.

В августе из-за жары в Краснодаре участились аварии на электросетях. 2 августа без света остались жители 24 улиц. 15 августа электричество отключили на 11 улицах Западного округа. Урбанист Мирослав Валькович объяснил, что энергоаварии происходят из-за перегрева техники. По его словам, большая часть оборудования компании «НЭСК» не подходит краснодарскому климату.

Аварии Погода Происшествия Энергетика

Новости

В Краснодарском крае посевы кукурузы пострадали от засухи
Жители улиц рядом с парком «Краснодар» остались без света
В Краснодаре на экс-судью Захарчевского завели уголовное дело спустя два года, как он сбил человека и уехал
В Армавире 50 пожарных тушили большой склад
В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте