Уралсиб запустил автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%

Банк Уралсиб запустил совместную с ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» программу автокредитования с единой процентной ставкой 10% на покупку новых автомобилей марки Geely у официальных дилеров

Размер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 5 лет, первоначальный взнос — 20%.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны;

возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;

трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Пакет документов для получения кредита: паспорт гражданина РФ;

второй документ на выбор — загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».