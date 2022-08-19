Уралсиб запустил автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%
Банк Уралсиб запустил совместную с ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» программу автокредитования с единой процентной ставкой 10% на покупку новых автомобилей марки Geely у официальных дилеров
Размер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 5 лет, первоначальный взнос — 20%.
Требования к заемщику:
- гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны;
- возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
- трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.
Пакет документов для получения кредита:
- паспорт гражданина РФ;
- второй документ на выбор — загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Как писали Юга.ру, Уралсиб снизил ставки по ипотеке. Минимальная ставка по кредиту на строящееся или готовое жилье в рамках собственных программ Уралсиба, а также на рефинансирование ипотеки сторонних банков теперь составляет 9,89% годовых.