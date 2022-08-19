Уралсиб запустил автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%

Партнерский Вся Россия

Распечатать

  • © Фото pan xiaozhen, unsplash.com
    © Фото pan xiaozhen, unsplash.com

Банк Уралсиб запустил совместную с ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» программу автокредитования с единой процентной ставкой 10% на покупку новых автомобилей марки Geely у официальных дилеров

Размер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 5 лет, первоначальный взнос — 20%.

Требования к заемщику:

  • гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны;
  • возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
  • трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Читайте также:

Пакет документов для получения кредита:

  • паспорт гражданина РФ;
  • второй документ на выбор — загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, Уралсиб снизил ставки по ипотеке. Минимальная ставка по кредиту на строящееся или готовое жилье в рамках собственных программ Уралсиба, а также на рефинансирование ипотеки сторонних банков теперь составляет 9,89% годовых.

Автомобили Автопром Банки Кредитование

Новости

В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль
В Краснодаре в районе школы на улице Адмирала Крузенштерна сделают гравийную дорогу
В Новороссийске залповый ливень затопил улицы и подъезды
В Краснодаре армянская община открыла памятник Айвазовскому
В Анапе снова запретили купаться в море. В городе прошел сильный град
Исполняющим обязанности мэра Краснодара стал Максим Слюсарев

Лента новостей

Реклама на сайте