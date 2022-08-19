Число премиальных клиентов СберПервого на юге России и в СКФО растёт — Сбер

Партнерский Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Юго-Западный банк Сбербанка фиксирует рост числа премиальных клиентов СберПервого с начала 2022 года

На территории обслуживания Юго-Западного банка 12 офисов СберПервого представлены в 8 городах. В любом из них можно получить консультацию и стать премиальным клиентом Сбера. Персональные менеджеры работают с новыми клиентами и помогают им определиться с дальнейшей стратегией роста: консультируют по продуктам, рассказывают про возможности более чем 60 инвестиционных решений и всегда на связи в удобном формате. 

Далее за каждым клиентом закрепляется финансовый советник — эксперт в десятках отраслей и сегментов, который помогает управлять портфелем. Для получения этой должности в Сбере кандидаты проходят многоуровневый отбор и постоянно подтверждают свою квалификацию по итогам специализированных тестов.

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Клиентам СберПервого доступны:

  • премиальные предложения по обслуживанию без очереди и в формате «одного окна» с повышенным комфортом;
  • переводы юридическим лицам и снятие наличных в любых банкоматах без комиссии;
  • скидки на аренду сейфовых ячеек;
  • кредитование, вклады, страхование, обмен валют и покупка драгоценных металлов подписка СберПрайм+ на персональных условиях;
  • повышенные бонусы от Сбера и партнёров;
  • помощь консультанта по возврату налогов;
  • премиальные медицинские сервисы и компенсация расходов за посещение бизнес-залов аэропортов.

узнать подробности О СБЕРПЕРВОМ И АДРЕСА ПРЕМИАЛЬНЫХ ОФИСОВ

Лариса Безделева

Лариса Безделева

заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Философия СберПервого в том, чтобы давать клиенту безупречный сервис, который нужен ему здесь и сейчас. Нам доверяют свои сбережения тысячи клиентов во всех южных регионах, так как уверены в высочайших компетенциях, экпертизе и надёжности решений Сбера в десятках отраслей и рынков. Отдельно отмечу, что даже персональный менеджер и финансовый советник индивидуально подбираются каждому клиенту с учётом его инвестиционного профиля и целей обслуживания. Наша команда сегодня помогает клиентам управлять портфелем. При этом, очень важным для нас в работе остаётся решение всех вопросов клиента и его близкого окружения», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

Как писали ранее Юга.ру, Сбер одобрил льготные кредиты бизнесу юга России и Северного Кавказа на 72 млрд рублей.

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