Число премиальных клиентов СберПервого на юге России и в СКФО растёт — Сбер
Юго-Западный банк Сбербанка фиксирует рост числа премиальных клиентов СберПервого с начала 2022 года
На территории обслуживания Юго-Западного банка 12 офисов СберПервого представлены в 8 городах. В любом из них можно получить консультацию и стать премиальным клиентом Сбера. Персональные менеджеры работают с новыми клиентами и помогают им определиться с дальнейшей стратегией роста: консультируют по продуктам, рассказывают про возможности более чем 60 инвестиционных решений и всегда на связи в удобном формате.
Далее за каждым клиентом закрепляется финансовый советник — эксперт в десятках отраслей и сегментов, который помогает управлять портфелем. Для получения этой должности в Сбере кандидаты проходят многоуровневый отбор и постоянно подтверждают свою квалификацию по итогам специализированных тестов.
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Клиентам СберПервого доступны:
- премиальные предложения по обслуживанию без очереди и в формате «одного окна» с повышенным комфортом;
- переводы юридическим лицам и снятие наличных в любых банкоматах без комиссии;
- скидки на аренду сейфовых ячеек;
- кредитование, вклады, страхование, обмен валют и покупка драгоценных металлов подписка СберПрайм+ на персональных условиях;
- повышенные бонусы от Сбера и партнёров;
- помощь консультанта по возврату налогов;
- премиальные медицинские сервисы и компенсация расходов за посещение бизнес-залов аэропортов.
Лариса Безделева
заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка
«Философия СберПервого в том, чтобы давать клиенту безупречный сервис, который нужен ему здесь и сейчас. Нам доверяют свои сбережения тысячи клиентов во всех южных регионах, так как уверены в высочайших компетенциях, экпертизе и надёжности решений Сбера в десятках отраслей и рынков. Отдельно отмечу, что даже персональный менеджер и финансовый советник индивидуально подбираются каждому клиенту с учётом его инвестиционного профиля и целей обслуживания. Наша команда сегодня помогает клиентам управлять портфелем. При этом, очень важным для нас в работе остаётся решение всех вопросов клиента и его близкого окружения», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.
Как писали ранее Юга.ру, Сбер одобрил льготные кредиты бизнесу юга России и Северного Кавказа на 72 млрд рублей.