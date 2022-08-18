В Краснодаре задержали мужчину, который 21 год назад убил человека и все это время скрывался

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Полиция Краснодара задержала мужчину, который совершил убийство 21 год назад

Как рассказали в пресс-службе СК РФ, убийство произошло в 2001 году в заброшенном подземном гараже в Иркутске по улице Октябрьской. В ходе ссоры пьяный мужчина выстрелил из пистолета в голову приятеля своей сестры. Он скончался на месте.

Задержать стрелявшего сразу не удалось. Он подделал паспорт и уехал в Краснодар. Под вымышленным именем он жил в городе 21 год. В августе его задержали краснодарские полицейские.

42-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Из Краснодара его этапировали в Иркутск. Сейчас он находится под стражей.

Ранее Юга.ру уже рассказывали о подобных задержаниях. Житель Туапсе скрывался от полиции в Москве 4 года. Он уехал туда после того, как убил мужчину во время драки у клуба.

Краснодар Полиция Следственный комитет Убийство

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