Туапсинца, обвиняемого в убийстве, задержали в Москве. Он скрывался от следствия 4 года

В Москве задержали туапсинца, который 4 года назад убил человека и скрывался от полиции

Убийство произошло в 2018 году в Туапсе. По данным следствия, все случилось около 1:30 ночи возле караоке-клуба по улице Морской Бульвар. Между молодыми людьми начался конфликт, переросший в драку. Во время потасовки один из ее участников ударил ножом в живот другому. Тогда трое друзей раненого выбили оружие из рук нападавшего и ударили его по лицу.

Затем молодой человек попытался убежать, но его догнали и повалили на землю. Один из парней вонзил в него нож, а обвиняемый и его друг избивали ногами. После они скрылись с места преступления.

Избитого парня госпитализировали. Он получил не меньше 16 ударов в голову и туловище от каждого. Позже потерпевший скончался в больнице. А один из виновных в смерти скрылся и его объявили в розыск. В отношении него возбудили уголовное дело по п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

7 июня в пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что туапсинца задержали в Москве в мае. Материалы уголовного дела передали в суд.

Двое его соучастников уже получили уголовное наказание. 17-летнему молодому человеку назначили 6,6 лет колонии общего режима, а парень, нанесший ножевое ранение, осужден на 12 лет колонии строгого режима.

Как писали Юга.ру, в краевом СК завели уголовное дело против 34-летнего гражданина Армении по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).