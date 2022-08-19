Новым гендиректором IBS DataFort, принадлежащей билайну, стал Олег Мотовилов

На новой должности Олег Мотовилов будет отвечать за развитие всего облачного бизнеса билайна

Олег Мотовилов перешел в билайн из группы компаний Т1, где он занимал должность члена правления Т1 и управляющего директора Т1 Cloud с 2021 года. С 2016 по 2021 год он руководил облачным бизнесом МТС. За время своей работы в МТС он значительно увеличил доход облачного направления, совершил несколько сделок M&A* и создал одного из лидеров рынка облачных сервисов в России.

До прихода в МТС Олег Мотовилов успел поработать в разных должностях в таких компаниях как R-Style, аэропорт Домодедово и «Караван-Телеком». На новой должности Олег будет отвечать за развитие всего облачного бизнеса билайна.

IBS DataFort (дочерняя компания IBS) — крупный провайдер сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, один из лидирующих Pure Cloud**-игроков. ПАО «ВымпелКом» приобрёл компанию в декабре 2021 года.

«Для меня большая честь присоединиться к билайн, чтобы провести Datafort через следующую главу её развития. Datafort — это знаковая компания, обладающая фундаментально сильным бизнесом, движимым исключительно талантливыми сотрудниками. Я с нетерпением жду совместной работы с руководством Datafort, чтобы вывести компанию на новый уровень», — рассказал Олег Мотовилов.

«Билайн бизнес видит большие перспективы и ощущает потребности бизнеса на рынке облачных услуг — и в B2B***, и в B2G****. Мы рады приветствовать Олега в нашей команде: под руководством опытного эксперта облачный бизнес билайн сможет стать ещё более конкурентоспособным и предлагать клиентам широкий спектр необходимых услуг», — отметил исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса билайн Максим Зайков.

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* M&A (англ. mergers and acquisitions) — слияния и поглощения.

** PureCloud — бывшее название программного обеспечения GenesysCloud CX.

*** B2B (англ. business-to-business) — бизнес для бизнеса.

**** B2G (англ. business-to-government) — бизнес для государства.

