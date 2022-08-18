В Кропоткине хотят готовить и разливать «кубанскую колу», но никто не объясняет, что это

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение пользователя Angelina Yan с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Angelina Yan с сайта unsplash.com

Кубанский аналог кока-колы намерены производить на заводе бутилированной воды в Кропоткине

17 августа сайт администрации Краснодарского края рассказал о встрече губернатора Вениамина Кондратьева с руководством и резидентами промышленного парка «Достояние» в Кропоткине. Его начали строить в 2019 году. Губернатор отметил, что общий объем инвестиций составил более 1 млрд рублей. По его словам, проект важен для Кавказского района, поскольку создаст более 600 рабочих мест.

Гендиректор промпарка Михаил Хоменков рассказал, что в промпарке построили более 41 тыс. кв. метров твердых покрытий, две котельные, собственные очистные сооружения мощностью 5,5 тыс. куб. метров в сутки. Площадку питает 17 МВт электроэнергии.

Ремонт затянулся на полгода:

«Первым резидентом парка стал завод бутилированной воды, который сегодня готов на 99%. Осенью планируем ее запуск. Будем производить более 500 тыс. тонн качественной безалкогольной продукции — питьевая вода, квас, лимонады, сокосодержащие напитки. При поддержке департамента промышленности Кубани мы получили большие средства из федерального и краевого бюджета. Сейчас также завершаем проектирование завода по производству картона», — сказал Хоменков.

Первый резидент парка — ООО «Кавказский бювет» — получил на строительство завода 600 млн рублей кредитов по льготной ставке в 7,5%. Сама компания закончила 2021 год с чистым убытком в 1,1 миллиона рублей. Директором и учредителем «Кавказского бювета» является глава промпарка «Достояние» Хоменков.

Вице-губернатор Александр Руппель заявил, что создание собственных производств позволит отказаться от обсуждаемого параллельного импорта напитков. Так на новом заводе в промпарке «Достояние» будут производить колу на основе сахара и без него. Пресс-служба краевой администрации не уточнила, когда планируется начать выпуск и кто разработает рецептуру напитка.

В мае Юга.ру писали о том, что правительство РФ разрешило ввозить в страну иностранные товары без разрешения правообладателя. В список попали ядерные реакторы, оружие и гетры. В конце июля власти Краснодарского края объявили о начале параллельного импорта автомобилей. Юга.ру узнали мнения автодилеров: «Цены выросли на 35%, продажи упали на 56%».

Вениамин Кондратьев Еда Кавказский район Продукты питания Промышленность

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте