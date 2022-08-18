Кубанский аналог кока-колы намерены производить на заводе бутилированной воды в Кропоткине

17 августа сайт администрации Краснодарского края рассказал о встрече губернатора Вениамина Кондратьева с руководством и резидентами промышленного парка «Достояние» в Кропоткине. Его начали строить в 2019 году. Губернатор отметил, что общий объем инвестиций составил более 1 млрд рублей. По его словам, проект важен для Кавказского района, поскольку создаст более 600 рабочих мест. Гендиректор промпарка Михаил Хоменков рассказал, что в промпарке построили более 41 тыс. кв. метров твердых покрытий, две котельные, собственные очистные сооружения мощностью 5,5 тыс. куб. метров в сутки. Площадку питает 17 МВт электроэнергии.

Ремонт затянулся на полгода: Как выглядит парк у стадиона «Кубань»

«Первым резидентом парка стал завод бутилированной воды, который сегодня готов на 99%. Осенью планируем ее запуск. Будем производить более 500 тыс. тонн качественной безалкогольной продукции — питьевая вода, квас, лимонады, сокосодержащие напитки. При поддержке департамента промышленности Кубани мы получили большие средства из федерального и краевого бюджета. Сейчас также завершаем проектирование завода по производству картона», — сказал Хоменков. Первый резидент парка — ООО «Кавказский бювет» — получил на строительство завода 600 млн рублей кредитов по льготной ставке в 7,5%. Сама компания закончила 2021 год с чистым убытком в 1,1 миллиона рублей. Директором и учредителем «Кавказского бювета» является глава промпарка «Достояние» Хоменков. Вице-губернатор Александр Руппель заявил, что создание собственных производств позволит отказаться от обсуждаемого параллельного импорта напитков. Так на новом заводе в промпарке «Достояние» будут производить колу на основе сахара и без него. Пресс-служба краевой администрации не уточнила, когда планируется начать выпуск и кто разработает рецептуру напитка.