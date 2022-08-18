В Кропоткине хотят готовить и разливать «кубанскую колу», но никто не объясняет, что это
Кубанский аналог кока-колы намерены производить на заводе бутилированной воды в Кропоткине
17 августа сайт администрации Краснодарского края рассказал о встрече губернатора Вениамина Кондратьева с руководством и резидентами промышленного парка «Достояние» в Кропоткине. Его начали строить в 2019 году. Губернатор отметил, что общий объем инвестиций составил более 1 млрд рублей. По его словам, проект важен для Кавказского района, поскольку создаст более 600 рабочих мест.
Гендиректор промпарка Михаил Хоменков рассказал, что в промпарке построили более 41 тыс. кв. метров твердых покрытий, две котельные, собственные очистные сооружения мощностью 5,5 тыс. куб. метров в сутки. Площадку питает 17 МВт электроэнергии.
Ремонт затянулся на полгода:
«Первым резидентом парка стал завод бутилированной воды, который сегодня готов на 99%. Осенью планируем ее запуск. Будем производить более 500 тыс. тонн качественной безалкогольной продукции — питьевая вода, квас, лимонады, сокосодержащие напитки. При поддержке департамента промышленности Кубани мы получили большие средства из федерального и краевого бюджета. Сейчас также завершаем проектирование завода по производству картона», — сказал Хоменков.
Первый резидент парка — ООО «Кавказский бювет» — получил на строительство завода 600 млн рублей кредитов по льготной ставке в 7,5%. Сама компания закончила 2021 год с чистым убытком в 1,1 миллиона рублей. Директором и учредителем «Кавказского бювета» является глава промпарка «Достояние» Хоменков.
Вице-губернатор Александр Руппель заявил, что создание собственных производств позволит отказаться от обсуждаемого параллельного импорта напитков. Так на новом заводе в промпарке «Достояние» будут производить колу на основе сахара и без него. Пресс-служба краевой администрации не уточнила, когда планируется начать выпуск и кто разработает рецептуру напитка.
В мае Юга.ру писали о том, что правительство РФ разрешило ввозить в страну иностранные товары без разрешения правообладателя. В список попали ядерные реакторы, оружие и гетры. В конце июля власти Краснодарского края объявили о начале параллельного импорта автомобилей. Юга.ру узнали мнения автодилеров: «Цены выросли на 35%, продажи упали на 56%».