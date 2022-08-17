Новым командующим Черноморским флотом стал Виктор Соколов
В Севастополе 17 августа представили нового командующего Черноморским флотом РФ
Вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморский Флотом России. Его назначение прошло в Севастополе 17 августа, сообщили Риа Новости Крым.
Его представили членам военного совета, публичного мероприятия не было. Источник издания полагает, что мероприятия не будет в связи с желтым уровнем террористической опасности в городе.
Ранее эту должность с 2019 года занимал адмирал Игорь Осипов. При нем в апреле 2022 года затонул крейсер «Москва». Он получил повреждения при детонации боеприпаса и пошел ко дну при буксировке в порт.
Кто такой Виктор Соколов?
Родился 4 апреля 1962 года. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, в 1992 году Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 1998 году Военно-Морскую Академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, а в 2006 году Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Ранее занимал должности начальника отдела оперативного управления штаба Тихоокеанского флота, командира Кольской флотилией разнородных сил Северного флота и начальника Военно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».
В 2011 получил звание контр-адмирала. С 2014 года — вице-адмирал.