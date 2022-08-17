Новым командующим Черноморским флотом стал Виктор Соколов

Вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморский Флотом России. Его назначение прошло в Севастополе 17 августа, сообщили Риа Новости Крым.

Его представили членам военного совета, публичного мероприятия не было. Источник издания полагает, что мероприятия не будет в связи с желтым уровнем террористической опасности в городе.

Ранее эту должность с 2019 года занимал адмирал Игорь Осипов. При нем в апреле 2022 года затонул крейсер «Москва». Он получил повреждения при детонации боеприпаса и пошел ко дну при буксировке в порт.