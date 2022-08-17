Новым командующим Черноморским флотом стал Виктор Соколов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Севастополе 17 августа представили нового командующего Черноморским флотом РФ

Вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморский Флотом России. Его назначение прошло в Севастополе 17 августа, сообщили Риа Новости Крым.

Его представили членам военного совета, публичного мероприятия не было. Источник издания полагает, что мероприятия не будет в связи с желтым уровнем террористической опасности в городе. 

Ранее эту должность с 2019 года занимал адмирал Игорь Осипов. При нем в апреле 2022 года затонул крейсер «Москва». Он получил повреждения при детонации боеприпаса и пошел ко дну при буксировке в порт.

Кто такой Виктор Соколов?

Родился 4 апреля 1962 года. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, в 1992 году Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 1998 году Военно-Морскую Академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, а в 2006 году Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Ранее занимал должности начальника отдела оперативного управления штаба Тихоокеанского флота, командира Кольской флотилией разнородных сил Северного флота и начальника Военно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

В 2011 получил звание контр-адмирала. С 2014 года — вице-адмирал.

Кадровые перестановки Черноморский флот

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте