Краснодарцы смогут купить смартфоны в билайне с выгодой до 10 тыс. рублей

Билайн запустил акцию «С новым выгодным! Смартфон и услуги связи по цене устройства»

По акции абоненты могут приобрести мобильный телефон со скидкой в интернет-магазине или салонах связи билайна с выгодой до 10 тыс. рублей. Сэкономленные деньги станут бонусными рублями на счету абонента. Их количество зависит от модели смартфона.

Зачисление бонусов происходит согласно предложению «Рубли на связь по акции». Действующие абоненты, обслуживающиеся по тарифному плану, участвующему в акции, получат их на собственный номер, а новым клиентам предложат SIM-карту билайна.

В акции участвуют смартфоны брендов Realme, Xiaomi, Infinix, Samsung, Tecno, Panasonic, Philips. Воспользоваться предложением можно до 30 сентября 2022 года.

В августе покупателям любых умных гаджетов в интернет-магазине оператора вместе с курьерской доставкой приедет мерч от билайна — фирменные подарки с героями нового Тарифа UP.