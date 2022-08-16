В Новороссийске и Апшеронске жители пожаловались на перебои с бензином на заправках

Несколько дней в пабликах Краснодарского края пишут, что на заправках в Новороссийске и Апшеронске не всегда есть бензин. В нефтяной компании официально ответили, что дефицит топлива может быть из-за высокого трафика на дорогах края

Несколько дней в пабликах Краснодарского края появляются сообщения от жителей Новороссийска и Апшеронска о том, что на заправках не всегда есть бензин. Жители пишут, что часто кроме дизельного в наличии нет других марок топлива.

Проблемы с поставками есть на большинстве заправок «Лукойл». На других заправках за топливом выстраиваются очереди. По одной из версий причиной перебоев с поставками бензина могло стать повышение железнодорожных тарифов. Летом правительство утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД на 11%.