В Новороссийске и Апшеронске жители пожаловались на перебои с бензином на заправках
Несколько дней в пабликах Краснодарского края пишут, что на заправках в Новороссийске и Апшеронске не всегда есть бензин. В нефтяной компании официально ответили, что дефицит топлива может быть из-за высокого трафика на дорогах края
Несколько дней в пабликах Краснодарского края появляются сообщения от жителей Новороссийска и Апшеронска о том, что на заправках не всегда есть бензин. Жители пишут, что часто кроме дизельного в наличии нет других марок топлива.
Проблемы с поставками есть на большинстве заправок «Лукойл». На других заправках за топливом выстраиваются очереди. По одной из версий причиной перебоев с поставками бензина могло стать повышение железнодорожных тарифов. Летом правительство утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД на 11%.
Ситуацию с дефицитом топлива на заправках изданию «Апшеронский рабочий» прокомментировали в компании «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».
«На фоне существенного роста сезонного автомобильного трафика в Краснодарском крае, а также значительного увеличения числа дополнительных пассажирских поездов фиксируются временные проблемы с обеспечением нефтепродуктами нефтебаз, расположенных на территории Краснодарского края, ввиду максимальной загруженности железнодорожной инфраструктуры. Дополнительно сообщаем, что ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» взаимодействует с управлением Северо-Кавказской железной дороги для оперативного восстановления регулярного движения вагонов-цистерн в регионы деятельности, стабилизация ситуации ожидается в ближайшие дни», — рассказали в компании.
Ранее компания «Автодор» предсказывала в середине августа пик автомобильного трафика по пути к курортным городам и поселкам. А компания РЖД увеличила количество поездов, следующих на юг страны.