Краснодарцев приглашают пройти отбор в «Школу медицинских клоунов»

Доктора-клоуны — это настоящая оплачиваемая профессия, их работа — приносить радость детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Примерить красный нос может каждый, кто чувствует в себе силы и желание обучаться искусству общения и импровизации.

В Краснодаре программа стартовала в марте этого года. Регулярно поступают запросы с приглашением к сотрудничеству от новых больниц, поэтому команда решила расширяться.

«Даже если ваша основная деятельность не связана с творчеством, но легко удаётся найти контакт с детьми и взрослыми разного возраста — добро пожаловать», — приглашает Лерика Пивненко-Лукина, цирковой и медицинский клоун, ведущая «Школы клоунов».

На вступительных экзаменах будущие студенты познакомятся со своим внутренним клоуном, научатся слышать себя и партнёра, находить выход из критических ситуаций.