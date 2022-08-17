Краснодарцев приглашают пройти отбор в «Школу медицинских клоунов»

Краснодарский край

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  • Студенты «Школы медицинских клоунов» Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону © Фото Алены Лебедько, предоставлено АНО «ЛенЗдравКлоун»
    Студенты «Школы медицинских клоунов» Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону © Фото Алены Лебедько, предоставлено АНО «ЛенЗдравКлоун»

В Краснодаре 21 августа состоится отборочный тур в «Школу медицинских клоунов»

Доктора-клоуны — это настоящая оплачиваемая профессия, их работа — приносить радость детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Примерить красный нос может каждый, кто чувствует в себе силы и желание обучаться искусству общения и импровизации.

В Краснодаре программа стартовала в марте этого года. Регулярно поступают запросы с приглашением к сотрудничеству от новых больниц, поэтому команда решила расширяться.

«Даже если ваша основная деятельность не связана с творчеством, но легко удаётся найти контакт с детьми и взрослыми разного возраста — добро пожаловать», — приглашает Лерика Пивненко-Лукина, цирковой и медицинский клоун, ведущая «Школы клоунов».

На вступительных экзаменах будущие студенты познакомятся со своим внутренним клоуном, научатся слышать себя и партнёра, находить выход из критических ситуаций.

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«Медицинская клоунада — это система эмоциональной поддержки пациентов, состоящая в регулярном посещении детей и взрослых профессиональными клоунами. Доказано, что эмоциональный настрой пациента играет в лечении важную роль. Наши клоуны отлично справляются с задачей снижения тревожности, что благотворно влияет на процесс выздоровления и реабилитации», — рассказывает директор по фандрайзингу организации Ольга Руденко.

В Краснодаре отборочный тур состоится 21 августа. Школу медицинских клоунов проводит АНО «ЛенЗдравКлоун». Место проведения уточняется, начало в 12:00. С собой необходимо взять удобную одежду и сменную обувь. Кандидатов, прошедших отбор, пригласят в Москву на бесплатное обучение, которое будет проходить три дня в месяц (пятница, суббота, воскресенье) с сентября по декабрь. Проезд, проживание и питание участники оплачивают самостоятельно.

Количество мест ограничено, необходима регистрация.

Проект стал возможен благодаря помощи Фонда президентских грантов, а также поддержке клиники заботы о зрении «3Z», агентству недвижимости «ЛЕТО», «Тандем-проекту».

Благотворительность Краснодар Медицина

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