«Болезнь нельзя поставить на паузу, а значит, и радость тоже». В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону появятся медицинские клоуны

Два месяца назад в Краснодаре начали обучать медицинских клоунов. Доктора-клоуны — это настоящая оплачиваемая профессия, их работа — приносить радость детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. В больницах Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону программа начнет работать в марте. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова сходила на занятие в «Школу медицинских клоунов» и узнала, как и чему их учат.

15 клоунов

«У меня сегодня 50-я по счету химиотерапия, — сказал как-то взрослый мужчина. Мы с ним на словах отметили это событие», — вспоминает Лерика Пивненко-Лукина. Лерика — актриса и режиссер из Москвы. Девушка одета в ярко-желтую толстовку и брюки в мелкую клетку, на ногах кеды разного цвета — красные и синие. Из столицы она прилетела, чтобы провести занятие региональной школы медицинских клоунов. С 2012 года Лерика в образе Тик-Така приходит к детям с тяжелыми заболеваниями в отделения московских больниц.

«Школа медицинских клоунов» — проект некоммерческой организации «ЛенЗдравКлоун». В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону его запустили в конце 2021 года, когда в регионах появились спонсоры.



В России же АНО «ЛенЗдравКлоун» работает с 2012 года. Сначала больничные клоуны были только в Санкт-Петербурге, участники сами искали тех, кому они могут быть полезны. Сейчас запросы регулярно отправляют врачи и больницы из разных городов страны.

Кроме Лерики на третьем этаже Дома культуры Всероссийского общества слепых 14 человек. Они громко разговаривают, шутят, смеются, о чем-то спорят. Занятие начинается с разминки, потом ведущая тренинга просит всех закрыть глаза, расслабиться и послушать историю: она помогает представить встречу со своим внутренним клоуном. Только после этого все надевают красные носы. Девушке в комбинезоне и полосатой футболке, кажется, не хватало именно этой детали для готового образа. Еще одна участница тренинга — в очках, с длинными волосами, убранными в хвост, и выбритыми висками. Рядом с ними — высокий мужчина в классической белой футболке и черных брюках.

Андрею Беляеву 47 лет, он уже два месяца приезжает из Сочи специально на занятия «Школы медицинских клоунов». Он — ландшафтный мастер.

«У меня давно есть потребность в общественной деятельности, — делится Беляев. — По своей работе я регулярно провожу различные мероприятия, очищаем территорию от мусора. Это [деятельность медицинских клоунов] я раньше воспринимал как работу аниматоров — прийти и развлечь, однако все иначе, смысл совершенно другой». Ведущая просит участников разбиться на пары, после чего достает из сумки пластиковый пакет. В нем — колготки, ползунки, цветочный венок, веер, шляпа, галстук-бабочка, платок. За несколько минут каждая пара должна подготовить этюд с одним из этих предметов и выступить перед остальными. Лерика все время повторяет: «Смотри в глаза!» В работе медицинского клоуна все начинается со зрительного контакта.

Партнеры по радости

За годы существования больничной клоунады в России сформировались правила: сначала артисты работают в паре, всегда спрашивают разрешения войти, знакомятся, прежде чем начать играть. Клоуны не приходят к пациентам с заранее подготовленной программой. Каждая палата, взаимодействие с ребенком, родителем, медиками — новая история. Главное правило, как у врача: не навредить. Глобальная же задача — не просто развеселить или отвлечь от боли и больничных стен, а помочь меньше нервничать. Лерика рассказывает, как была в палате в момент, когда к девочке зашел врач и сообщил, что завтра ее ждет операция. Ребенок начал рыдать, доктор предложил написать отказ от процедуры. Тик-Так стал разговаривать с ребенком и выяснил, что это уже вторая операция и девочка боится снова потерять свои шикарные волосы. «Мы полчаса пытались настроить контакт. Когда я поняла, что могу с ней доверительно общаться, то стала объяснять, что волосы быстро отрастут, а организму нужно помочь набраться сил и выздороветь. Важно, чтобы с тобой говорили по душам, а не просто заставляли что-то делать. Врачи и взрослые знают, что есть медицинский протокол, он им понятен. А ребенку, который попадает в критическую ситуацию, нет», — говорит Лерика. Умение считывать состояние человека необходимо клоуну, но это не значит, что он должен быть психологом. Если вместо того, чтобы смешить, начать только раздавать советы, то пользы будет мало. Бывает так, что дети, которые лежат в одной палате, не общаются друг с другом. Причины самые разные: стеснение, усталость, грусть. А потом приходит обладатель красного носа и объединяет всех игрой. Так дети и родители становятся партнерами по радости. Девушка рассказывает, как им регулярно приходится объяснять и доказывать, что медицинские клоуны безопасны и понимают, как работать с людьми со сложными диагнозами. В Краснодаре участники проекта уже успели посетить реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, там их тоже сначала встретили настороженно. Но в итоге работники учреждения сказали, что все получилось «на пять с плюсом».

«Да я уже пожил, мне ничего не нужно»

Медицинских клоунов учат общаться не только с детьми. Конечно, перчаточные куклы со взрослыми пациентами не работают, но есть и универсальные приемы: мыльные пузыри, например, обычно радуют всех. Некоторые пациенты могут долгое время не идти на контакт, а потом однажды первыми скажут: «Привет».

Классно, когда взрослые люди сначала говорят: «Да я уже пожил, мне ничего не нужно», а потом мы с ними поем, играем, о чем-то вспоминаем. Лерика Пивненко-Лукина

Как-то в отделении московского онкологического центра актриса встретила улыбчивую женщину, ей делали химиотерапию. Вместе с Тик-Таком пациентка стала рассуждать, почему на одних людей капельница действует снотворно, а на других — смехотворно. В итоге решили начать исследование и вместе написать об этом книгу. Другая пациентка рассказала Лерике о том, что мечтает уехать с мужем на Мальдивы хотя бы на несколько дней. «Тогда мы придумали игру: девушка загадала желание и лопнула мыльный пузырь мизинцем». По словам актрисы, вытащить человека из эмоционального или психологического кризиса даже на одну секунду — несомненный успех. Главное в общении со взрослыми не скатиться в бытовой разговор: «Как ты? Ну, выздоравливай». Эти фразы обычно не поддерживают, а расстраивают.

«Могу потом поплакать дома»

«Клоун никогда не знает, что его ждет, но должен быть готов ко всему» — так одним предложением можно описать специфику этой работы. В Школе учеников готовят к возможности увидеть то, что их удивит или даже шокирует. Это касается не только смерти, напрямую на работе Лерика еще ни разу с ней не столкнулась. Но в больнице течет своя жизнь, есть свои правила. У клоуна должен быть внутренний стержень, чтобы не расчувствоваться. «Могу потом поплакать дома, периодически такое случается. Например, когда узнаю, что кого-то из детей, кто долго боролся с болезнью, не стало. Когда такое случилось где-то полгода назад, я вспомнила ту девочку с большой теплотой, всё хорошее, что мы с ней вместе пережили, практически став друзьями. Стараюсь под таким углом смотреть на мир», — делится Лерика. С наступлением пандемии докторам-клоунам стало сложнее посещать больницы и детские дома. Но лишать пациентов внимания, поддержки, заботы и одной из немногих возможности развлечься в больнице было нельзя: доктора-клоуны перешли в онлайн-режим. «Болезнь нельзя поставить на паузу, а значит, и радость тоже», — добавляет актриса.

Медицинский клоун — это тоже профессия

Одна из учениц краснодарской школы, Алена Конева, работает в Ростове-на-Дону детским психологом. Из-за проблем с сердцем она часто бывает в больницах. «Последнее посещение было для меня очень стрессовым, и я задумалась о том, как пациентам необходима поддержка». В больнице много времени проводит и врач-реабилитолог из Краснодара Алена Лебедько. Девушка с детства увлечена театром, поэтому, когда увидела объявление о наборе в Школу, решила, что это знак. Она уже даже придумала имя своему внутреннему клоуну — Балун. Анна Атанова, та самая девушка в комбинезоне и полосатой футболке, преподает в краснодарской школе искусств. А самой молодой участнице тренинга 22 года. Александра Родько приехала на занятия из Ростова-на-Дону. Ее внутренний клоун — веселый паренек по имени Чиж, очень энергичный и любит безобидно подшучивать. У каждого учащегося уже есть профессия, но с ними сразу договариваются о том, что медицинский клоун — это работа. Должность даже записывают в трудовую книжку. Обучение длится три месяца, оно полностью бесплатное. После — стажировка. Одноразовые увеселительные акции недопустимы, артисты посещают отделения дважды в неделю, только тогда есть эффект. Пациенты постепенно начинают доверять, открываться, могут даже позволить себе поплакать. Но во время занятий в «Школе медицинских клоунов» ведущая постоянно напоминает, что ни в коем случае нельзя приходить в палату из сострадания.

Мы идем не потому, что нам жалко. Мы идем не жалеть, а дружить. Лерика Пивненко-Лукина

Справка:



«ЛенЗдравКлоун» — автономная некоммерческая организация, интегрирующая медицинских клоунов в систему здравоохранения России.



Узнать подробнее и поддержать проект можно на официальном сайте или на краудфандинговой платформе «Планета».



Вопросы и предложения отправляйте на почту — info@lenzdravclown.ru



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