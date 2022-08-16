Три года врачи называли Диму из Геленджика «просто невнимательным», а потом поставили диагноз «глухота». Теперь ребёнку нужны мощные слуховые аппараты

Дима слышит, как стучат барабаны, гудит поезд и звенит колокольчик. Но ни голоса мамы, ни свой собственный смех ребёнок не знает. До трёх лет множество врачей говорили, что Дима «просто невнимательный», а потом всё же поставили диагноз: «глухота».

С первых месяцев жизни малыш лепетал, затем пытался говорить простые слова, но во фразы их так и не начал складывать. Когда мама просила подать что-то или выключить свет — справлялся с задачей. Как стало ясно потом, Дима просто догадывался, чего от него хотят.

Сейчас ребёнок постоянно улыбается и смеется, любит общаться с другими детьми и кататься на самокате. Рядом всё время мама, чтобы обезопасить. Когда она что-то запрещает сыну, сразу видит его слёзы.

«Он не понимает, почему нельзя [играть] самому. Все детки бегают, а ему нельзя», — говорит Кристина Чапленко.

Операцию по восстановлению слуха Диме сделают бесплатно. Но перед этим, чтобы научиться различать звуки, и, чтобы они не стали шоком для малыша, ему нужно носить мощные слуховые аппараты.

Бесплатно в России их не предоставляют. Цена аппаратов — 188 943 рубля.