В Краснодарском крае на модернизацию водоснабжения направят 1,5 млрд рублей

На ремонт сетей водоснабжения в 2023 году выделят 1,5 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграме, что в 2023 году на модернизацию сетей водоснабжения в районах выделят 1,5 млрд рублей. Это в два раза больше, чем выделяли на 2022 год.

Он отметил, что некоторые районы не выполняют договоренности с краем и в год ремонтируют меньше одного процента сетей вместо пяти. При том, что некоторым таким сетям 60-70 лет.

Также глава края напомнил, что сейчас идет ремонт Троицкого, Таманского и Ейского групповых трубопроводов. По его словам, работы не везде идут по графику и сроки сдвинули уже несколько раз.

«Людям не интересно слушать про вызовы и удорожание материалов. Проблему Новороссийска и Геленджика поручил закрыть в первую очередь — до 2023 года», — добавил Кондратьев.

Как писали Юга.ру, в июле Краснодарский край получил первый транш размером в 1 млрд рублей на строительство групповых водопроводов. Всего на их модернизацию заложен 18,5 млрд рублей. Отметим, что из-за регулярных аварий на Троицком водоводе страдают жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Кроме того, еще 6,5 млрд рублей на строительство нового водовода выделили Геленджику.