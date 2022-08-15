На выходных краснодарцы бесплатно пробовали растительные «Хайбургеры» и смузи. Рассказываем, как это было
13 и 14 августа Краснодар посетил фудтрак бренда Hi
Это уже его второе путешествие по городам России в рамках HiburgerTour — большого «зелёного» путешествия ESG-проекта акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation.
Фудтрак с обновленным дизайном сделал остановку рядом с ТЦ «Центр Города» на улице Красной, 176. Желающие первыми продегустировать растительные бургеры и бананово-клубничный смузи с молоком Hi заранее выстроились в очередь и стали ждать своего часа.
Для гостей подготовили развлекательную программу. Ведущий общался с посетителями, рассказывал о продукции Hi и узнавал мнения у тех, кто уже успел попробовать бургеры и смузи, разыгрывал призы.
«Пришла сюда одна из первых, поэтому долго стоять в очереди не пришлось. Бургер очень сочный, котлета такая большая и классная, прям не чувствуется, что она не животного происхождения. У смузи необычный вкус, прям йогуртовый. Если бы меня угостили и не предупредили, что это всё растительное, я бы никогда не поняла это. Единственное, я бы добавила в бургер огурчик или капусту. Я не вегетарианка, но решила прийти и попробовать. Вдруг когда-нибудь решу отказаться от мяса, надо знать, какие есть альтернативы. Думаю, буду покупать такие бургеры в магазинах», — рассказала журналистке Юга.ру Наталья.
Очередь из более чем 100 человек на протяжении всего мероприятия не уменьшалась — люди подходили на дегустацию снова и снова.
«Я веган, но ещё не доводилось покупать растительные «Хайбургеры». Когда увидеть сообщение, что будет бесплатная дегустация, решил прийти. Попробовал, и моя первая мысль — это точно не мясо? Очень сочный бургер, большая шикарная котлета, но я бы добавил сюда еще капусты»,— рассказал журналистке Юга.ру Дмитрий.
Многочисленные видео на фоне брендированного фудтрака делали Никита и Елена. Девушка отказалась от мяса два года назад. С компанией Hi познакомилась при переходе на вегетарианство. Это стало для нее отличной альтернативой.
«Я не замечала отличий между настоящим мясом и растительной продукцией Hi, поэтому было очень легко перейти. До сих пор покупаю её, она мне очень нравится. Я уже толком не помню вкус мяса, но мне кажется, что котлета в «Хайбургер» прям точь-в-точь. Еще очень понравился соус», — рассказала Елена.
Никита же мясоед.
«Если сделать слепую дегустацию, то отличить мясную котлету и растительную от компании Hi будет очень сложно. Выдаёт растительную котлету только её другая текстура», — поделился впечатлением Никита.
Hi (от англ. healthy innovation — «здоровые инновации») — это первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего» акционеров белгородской «ЭФКО» (производитель торговых марок «Слобода» и Altero). Производство расположено в городе Алексеевке Белгородской области. Сегодня под брендом Hi выпускают растительные мясо, молоко и йогурты.
Растительное мясо готовится на основе трех видов белка — соевого, горохового и рисового — с добавление трех видов масел (подсолнечное, рапсовое, кокосовое), пищевых волокон и витаминов. С помощью технологии Hi-meat разработчики создали котлеты Hiburger, а также наггетсы, фарш, фрикадельки и пельмени.
В Краснодаре приобрести растительное мясо и молоко Hi! можно в гипермаркетах «Лента», «Магнит», Ашан, METRO, «Перекресток», торговой сети «Табрис», магазине полезных продуктов «Веганопт», магазине здорового питания и полезных товаров «Biofam».