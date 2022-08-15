На выходных краснодарцы бесплатно пробовали растительные «Хайбургеры» и смузи. Рассказываем, как это было

Это уже его второе путешествие по городам России в рамках HiburgerTour — большого «зелёного» путешествия ESG-проекта акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation.

Фудтрак с обновленным дизайном сделал остановку рядом с ТЦ «Центр Города» на улице Красной, 176. Желающие первыми продегустировать растительные бургеры и бананово-клубничный смузи с молоком Hi заранее выстроились в очередь и стали ждать своего часа.

Для гостей подготовили развлекательную программу. Ведущий общался с посетителями, рассказывал о продукции Hi и узнавал мнения у тех, кто уже успел попробовать бургеры и смузи, разыгрывал призы.

«Пришла сюда одна из первых, поэтому долго стоять в очереди не пришлось. Бургер очень сочный, котлета такая большая и классная, прям не чувствуется, что она не животного происхождения. У смузи необычный вкус, прям йогуртовый. Если бы меня угостили и не предупредили, что это всё растительное, я бы никогда не поняла это. Единственное, я бы добавила в бургер огурчик или капусту. Я не вегетарианка, но решила прийти и попробовать. Вдруг когда-нибудь решу отказаться от мяса, надо знать, какие есть альтернативы. Думаю, буду покупать такие бургеры в магазинах», — рассказала журналистке Юга.ру Наталья.

Очередь из более чем 100 человек на протяжении всего мероприятия не уменьшалась — люди подходили на дегустацию снова и снова.

«Я веган, но ещё не доводилось покупать растительные «Хайбургеры». Когда увидеть сообщение, что будет бесплатная дегустация, решил прийти. Попробовал, и моя первая мысль — это точно не мясо? Очень сочный бургер, большая шикарная котлета, но я бы добавил сюда еще капусты»,— рассказал журналистке Юга.ру Дмитрий.