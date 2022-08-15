В Сочи сгорело джаз-кафе. Из здания эвакуировали пять человек

14 августа в Сочи в Хостинском районе загорелось джаз-кафе. Спасатели эвакуировали из здания пятерых человек

Днем 14 августа на улице Платановой в Сочи полностью сгорело кафе «Круиз». Пожар начался с кровли заведения, после чего эвакуировали пятерых человек. На место происшествия прибыли спасатели Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Огонь тушили 16 человек, на месте работало 5 спецмашин. По данным краевого ГУ МЧС, площадь пожара была 100 квадратных метров. Спасатели ликвидировали огонь за 20 минут. Во время пожара никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и сумму ущерба.