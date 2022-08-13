В Новороссийске в многоэтажном доме загорелась квартира, эвакуировали 32 человека

Утром 13 августа в многоквартирном доме в ЖК «Два капитана» в Новороссийске произошел пожар в квартире на третьем этаже

13 августа в многоквартирном доме жилого комплекса «Два капитана» на проспекте Дзержинского в Новороссийске произошел пожар в 17-ти этажном доме. В 08:22 на место происшествия прибыло первое подразделение МЧС. Спустя 15 минут пламя было локализовано на площади 50 квадратных метров. В 08:51 пожарным удалось полностью потушить возгорание в квартире на третьем этаже. Пожар тушили 12 спасателей МЧС и 4 единицы техники.