В Новороссийске в многоэтажном доме загорелась квартира, эвакуировали 32 человека
Утром 13 августа в многоквартирном доме в ЖК «Два капитана» в Новороссийске произошел пожар в квартире на третьем этаже
13 августа в многоквартирном доме жилого комплекса «Два капитана» на проспекте Дзержинского в Новороссийске произошел пожар в 17-ти этажном доме.
В 08:22 на место происшествия прибыло первое подразделение МЧС. Спустя 15 минут пламя было локализовано на площади 50 квадратных метров.
В 08:51 пожарным удалось полностью потушить возгорание в квартире на третьем этаже. Пожар тушили 12 спасателей МЧС и 4 единицы техники.
По информации пресс-службы краевого МЧС, при пожаре никто не пострадал. Спасатели эвакуировали из дома 32 человека.
10 августа в Ейске сгорел склад с электронной техникой. Пожарные тушили его несколько часов. Из-за сильного дыма сотрудники Росгвардии частично перекрыли улицу для проезда.