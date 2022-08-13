В Новороссийске в многоэтажном доме загорелась квартира, эвакуировали 32 человека

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/chpnvrsk
    © Скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/chpnvrsk

Утром 13 августа в многоквартирном доме в ЖК «Два капитана» в Новороссийске произошел пожар в квартире на третьем этаже

13 августа в многоквартирном доме жилого комплекса «Два капитана» на проспекте Дзержинского в Новороссийске произошел пожар в 17-ти этажном доме.

В 08:22 на место происшествия прибыло первое подразделение МЧС. Спустя 15 минут пламя было локализовано на площади 50 квадратных метров.

В 08:51 пожарным удалось полностью потушить возгорание в квартире на третьем этаже. Пожар тушили 12 спасателей МЧС и 4 единицы техники.

По информации пресс-службы краевого МЧС, при пожаре никто не пострадал. Спасатели эвакуировали из дома 32 человека.

10 августа в Ейске сгорел склад с электронной техникой. Пожарные тушили его несколько часов. Из-за сильного дыма сотрудники Росгвардии частично перекрыли улицу для проезда.

МЧС Новороссийск Пожары Происшествия

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