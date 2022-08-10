В Ейске горит склад с электронной техникой. Огонь тушат уже два часа

Утром 10 августа в Ейске начался пожар в складском помещении. Огонь тушат уже больше двух часов

Утром 10 августа в Ейске начался пожар в здании по улице Армавирской. Местные жители написали в соцсетях, что это склад магазина электроники. Из-за сильного дыма сотрудники Росгвардии частично перекрыли улицу для проезда.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что о пожаре сообщили в 7:44. Пожарные приехали на место в 7:50 и установили, что площадь возгорания составила 550 кв. метров. Два звена газодымозащитной службы провели разведку в здании. Предварительно пострадавших и погибших нет. Огонь удалось локализовать в 8:32, полностью пожар еще не потушили.