В Ейске горит склад с электронной техникой. Огонь тушат уже два часа

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграма «ЕйскИнфо — главные новости», t.me/yeiskinforu
    © Скриншот видео из телеграма «ЕйскИнфо — главные новости», t.me/yeiskinforu

Утром 10 августа в Ейске начался пожар в складском помещении. Огонь тушат уже больше двух часов

Утром 10 августа в Ейске начался пожар в здании по улице Армавирской. Местные жители написали в соцсетях, что это склад магазина электроники. Из-за сильного дыма сотрудники Росгвардии частично перекрыли улицу для проезда.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что о пожаре сообщили в 7:44. Пожарные приехали на место в 7:50 и установили, что площадь возгорания составила 550 кв. метров. Два звена газодымозащитной службы провели разведку в здании. Предварительно пострадавших и погибших нет. Огонь удалось локализовать в 8:32, полностью пожар еще не потушили.

Как писали Юга.ру, рано утром 10 августа начался пожар в Архипо-Осиповском лесничестве. Огонь удалось потушить, населенные пункты не пострадали.

Ейский район МЧС Пожары

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