Краснодарский застройщик завершил проект крупного жилого комплекса

В Краснодаре начали готовиться к новоселью жители сразу трех домов — строительная компания «ЮгСтройИмпериал» завершила один из крупных проектов — ЖК «Элегант»

Масштабная выдача на 570 квартир стартовала в воскресенье, организованная как праздник: с подарками, музыкой и фотозоной. График передачи составили так, чтобы жильцы не стояли в очередях. Для покупателей с детьми организовали мастер-классы и интерактивы с аниматорами, чтобы взрослые могли сосредоточиться на осмотре жилья и оформлении документов.

Все три дома застройщик сдал, не нарушив сроки передачи ключей дольщикам. Помехой не стали даже ковидные ограничения, закрытые границы, дефицит рабочей силы и стройматериалов.

Чтобы каждая семья смогла воплотить те дизайнерские решения, которые ей нужны, квартиры передают покупателям в предчистовой отделке. Установлены и готовы к работе: лифты, домофоны, счетчики электричества и водоснабжения.

Первая очередь ЖК «Элегант» была сдана в 2018 году. В 2021 году ключи получили второй линии на 365 квартир. Лето этого года стало заключительным этапом — девелопер сдал в эксплуатацию последнюю третью линию проекта и завершил строительство детской поликлиники на 100 посещений в день, которая расположена на территории комплекса.

Много внимания застройщик уделил благоустройству двора. На детских площадках предусмотрели современное травмобезопасное резиновое покрытие, прогулочная аллея с перголами от солнца, деревьями, чтобы можно было гулять в любое время и плоскостной фонтан с ночной подсветкой — каждый метр жилого комплекса спроектирован с заботой о комфорте людей.

Инфраструктура продумана до мелочей: игровые площадки для детей, специальная зона для проведения мероприятий, современные места для спорта, во дворе бесплатный Wi-Fi, подземный паркинг. Двор закрыт, для того чтобы оградить территорию от посторонних, по периметру установлено видеонаблюдение.