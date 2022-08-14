В Сочи экстренно сел самолёт

Краснодарский край

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  • Самолет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Самолет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Борт из Москвы в Анталью 14 августа совершил посадку в Сочи

Экипаж авиакомпании Red Wings решил посадить воздушное судно из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. На месте пострадавшего госпитализировали.

«Борт прибыл в аэропорт Сочи в 06:30. На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение г. Сочи. Рейс выполнялся из Москвы в Анталью», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэродинамики».

После происшествия борт вылетел в аэропорт назначения. 

Как писали Юга.ру, журналистка Иолина Грибкова взяла интервью у Ларисы Савицкой — единственной выжившей в авиакатастрофе над Завитинском, когда в 1981 году столкнулись пассажирский авиалайнер Ан-24РВ авиакомпании «Аэрофлот» и самолёт-ракетоносец Ту-16К ВВС СССР. 

Сочи

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