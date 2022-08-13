В Краснодаре пройдет молодёжный уличный фестиваль «УФ»

13 августа сразу на нескольких площадках в Краснодаре пройдет шестой молодежный уличный фестиваль «УФ». Начнется он в 18:00 и будет идти до 21:00. Мероприятия запланированы в трёх местах в городе, в сквере им. Л.Гатова, на площадке возле Дворца искусств КМТО «Премьера», по адресу ул. им. Стасова, 175.

Будут работать тематические площадки:

«УФ на студии» — каждый сможет попробовать поработать корреспондентом и взять у участников фестиваля интервью;

«УФ в караоке» — площадка в формате дуэтного пения, где можно опробовать свои вокальные способности;

«УФ умный» — игровая площадка, где можно поиграть в настольные игры;

«УФ на чиле» — зона отдыха для участников фестиваля;

«УФ на движе» — площадка, где можно продемонстрировать свои творческие способности.

Также в 18:00 в сквере им. Л.Гатова, у Дворца искусств КМТО «Премьера» стартует проект «Уличная сцена». На открытой сценической площадке можно будет продемонстрировать свои таланты — сыграть на музыкальных инструментах, спеть или станцевать.

В эти выходные 13 и 14 августа в Краснодаре для жителей города подготовили сразу несколько культурных мероприятий. Это интерактивные площадки, мастер-классы, патриотические и спортивно-оздоровительные программы. Подробную программу можно посмотреть на сайте администрации города.