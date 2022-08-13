В Краснодаре пройдет молодёжный уличный фестиваль «УФ»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 августа в Краснодаре сразу на нескольких уличных площадках пройдет молодёжный фестиваль «УФ»

13 августа сразу на нескольких площадках в Краснодаре пройдет шестой молодежный уличный фестиваль «УФ». Начнется он в 18:00 и будет идти до 21:00. Мероприятия запланированы в трёх местах в городе, в сквере им. Л.Гатова, на площадке возле Дворца искусств КМТО «Премьера», по адресу ул. им. Стасова, 175. 

Будут работать тематические площадки:

  •  «УФ на студии» — каждый сможет попробовать поработать корреспондентом и взять у участников фестиваля интервью;
  • «УФ в караоке» — площадка в формате дуэтного пения, где можно опробовать свои вокальные способности;
  • «УФ умный» — игровая площадка, где можно поиграть в настольные игры;
  • «УФ на чиле» — зона отдыха для участников фестиваля;
  • «УФ на движе» — площадка, где можно продемонстрировать свои творческие способности.

Также в 18:00 в сквере им. Л.Гатова, у Дворца искусств КМТО «Премьера» стартует проект «Уличная сцена». На открытой сценической площадке можно будет продемонстрировать свои таланты — сыграть на музыкальных инструментах, спеть или станцевать.

В эти выходные 13 и 14 августа в Краснодаре для жителей города подготовили сразу несколько культурных мероприятий. Это интерактивные площадки, мастер-классы, патриотические и спортивно-оздоровительные программы. Подробную программу можно посмотреть на сайте администрации города.

 

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