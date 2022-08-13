В Сочи после обеда в ирландском пабе пятеро человек с отравлением попали в больницу

Краснодарский край

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  • Больница © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Больница © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После обеда в ирландском пабе в Сочи пятеро туристов попали в больницу с отравлением. Роспотребнадзор временно закрыл заведение

В социальных сетях Сочи появилась информация, что туристы после посещения местного паба попали в больницу. В заведении пообедала компания из 14 человек. Они ели креветки, куриные крылышки и пили алкоголь. Позже пятеро мужчин плохо себя почувствовали. Они пожаловались на тошноту и боли в желудке.

После госпитализации пострадавших краевой Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. 10 августа ирландский паб временно закрыли. Сотрудники ведомства рассказали, что уже составили протокол и направили материалы дела в суд. Состояние пострадавших туристов врачи оценивают как стабильное, одного из них уже выписали из инфекционной больницы Сочи.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Анапе в открытое море унесло туристов на сапборде. В районе заповедника «Утриш» в 6 километрах от берега нашли сапборд. Позже в море обнаружили парня и тело утонувшей девушки. 

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