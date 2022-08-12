В Краснодаре в районе Яблоновского моста временно ограничат автомобильное движение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На участке улицы Индустриальной в Краснодаре с вечера 12 августа временно закроют проезд для автомобилей

В Краснодаре на участке улицы Индустриальной в районе подъезда к улице Захарова с 22:00 12 августа ограничат автомобильное движение. Его откроют в 23:00 14 августа.

За это время там разроют котлован и уложат сети газопровода в специальном защитном футляре. Потом котлован засыпят и снова уложат асфальт, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Водителям рекомендуют объезжать участок по улицам Станкостроительной и Захарова. Также до автовокзала «Южный» не сможет доехать общественный транспорт. Автобусы будут останавливаться на улице Индустриальной около ТРК «Сити Центр».

В пресс-службе отметили, что работы проводят в рамках строительства Яблоновского моста. Юга.ру рассказывали, что строительство моста завершено уже на 70%. Открыть его обещают в 2024 году. Посмотреть на строительство моста сверху можно здесь.

Краснодар Ремонт дорог Строительство Яблоновский мост

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