Палеонтологи Российской академии наук завершили один из этапов полевого сезона в Краснодарском крае

10 августа команда палеонтологов из Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону) и московских Палеонтологического и Геологического институтов РАН рассказала о плодотворном изучении нескольких возрастных этапов в развитии фауны и палеоэкологии Предкавказья. Ученые получили уникальный материал из местонахождения в Белореченском районе. «Эти находки позволяют нам приоткрыть одну из страничек геологической истории региона. Изучаемая фауна представлена одним из самых древних южных слонов, который проник из Африки на территорию Евразии, большерогим оленем арверноцеросом, древней свиньей, этрусским медведем и многими другими крупными и мелкими животными», — сообщили ученые.

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Они особо отметили находки земноводных и рептилий. В частности, помимо остатков лягушек и змей, сотрудница ПИН РАН, палеогерпетолог Елена Сыромятникова нашла остатки миопротеев — родственников неотенических обитателей пещер — протеев. На протяжении всей жизни они сохраняют личиночные черты, например, наружные жабры, как у головастиков. «Самыми удивительными оказались находки гигантских саламандр, чьи современные родственники живут в Японии и юго-восточном Китае. Это самая молодая находка этой гигантской амфибии на территории Европы. Изученная нами ассоциация животных существовала преимущественно в лесных и лесостепных ландшафтах на территории современной Кубани около 2,8 млн лет назад», — рассказала Сыромятникова.

Сотрудник ЮНЦ РАН Вадим Титов добавил, что некоторые находки уже начали продавать в интернете. По мнению Титова, «место этим фоссилиям в музеях, где они будут доступны специалистам и широкому кругу посетителей, а не в частных коллекциях, где они разрушаются и в итоге попадают на свалку». Участники экспедиции напомнили историю открытия этого важного для науки местонахождения под Белореченском. Первые находки сделал местный житель Павел Седнёв, который сообщил о них сотрудникам местного и краевого музеев краеведения. Через них о месте обнаружения окаменелостей узнали ученые-палеонтологи и геологи, которые изучают его второй год.