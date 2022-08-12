В Адыгее производство продуктов из козьего молока планируют увеличить вдвое

Глава республики Мурат Кумпилов посетил товарно-молочный комплекс компании «Мирный – Адыгея». Несколько лет компания реализует инвестпроект по созданию кластера в сфере молочного козоводства

Сейчас предприятие планирует ввести в работу второй товарно-молочный комплекс на 3 тыс. голов коз. Производство молока вырастет вдвое. Сейчас первый комплекс на 2 тыс. голов коз зааненской породы дает 6 тонн молока в сутки. Вместе со вторым комплексом производство вырастет до 15 тонн молока в сутки.

В компании считают, что с такими результатами Адыгею уже можно будет считать крупнейшим в России производителем молочной продукции из козьего молока. Под товарным знаком «Белое золото» выпускают йогурты, сыры, творог, кефир, масло и другие продукты.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сенатор от республики Александр Наролин вместе с учредителем «Агрохолдинга Мирный» и руководством филиала компании в Адыгее осмотрели фермы и реконструированный завод по переработке молока.

«Мы видим, что компания «Мирный — Адыгея» поэтапно реализует в республике очень интересный и масштабный проект по созданию кластера молочного козоводства. Для региона это важно появлением новых рабочих мест, налоговыми поступлениями в бюджет, а также формированием имиджа Адыгеи, как российского центра по производству и переработке козьего молока», — отметил Мурат Кумпилов.

Адыгейская молочная продукция предприятия представлена в крупных торговых сетях страны. Компания поставляет продукты из козьего молока на борт самолетов «Аэрофлота». За время реализации проекта на предприятии создано 80 рабочих мест. Общий объем инвестиций составил более 2,3 млрд. рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Адыгее пройдет фестиваль адыгейского сыра.