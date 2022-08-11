В Краснодаре мужчина сначала убил свою сожительницу, а затем вызвал полицию

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

9 августа в Краснодаре во время ссоры мужчина ударил свою сожительницу молотком по голове и убил ее

Все случилось вечером 9 августа в одной из квартир многоэтажки по улице Азовской. Во время ссоры 47-летний мужчина ударил свою 45-летнюю сожительницу молотком по голове и в область груди. Она скончалась на месте.

Мужчина сам вызвал скорую помощь и полицию. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователь подал ходатайство о заключении мужчины под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Юга.ру неоднократно рассказывали о подобных случаях. В конце июля в Краснодаре 74-летний мужчина убил свою жену пятью ударами ножа, а в Апшеронске пьяный мужчина до смерти избил свою сожительницу.

Отметим, в России нет закона о домашнем насилии. Иногда избиения в семьях длятся годами и женщинам приходится сбегать из дома. Историю краснодарки, которая 10 лет прожила в таком браке, можно прочитать здесь.

Краснодар Следственный комитет Убийство

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