На выходных краснодарцев угостят растительными «Хайбургерами» и смузи. Рассказываем, где и когда

13 и 14 августа в Краснодаре можно будет бесплатно продегустировать веганские бургеры и смузи с растительным молоком Hi

В конце 2021 года пять российских городов стали участниками HiburgerTour — большого «зелёного» путешествия ESG-проекта акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation. Несколько тысяч людей бесплатно попробовали бургеры с растительной котлетой, молоко и йогурты Hi. Теперь брендированный фудтрак отправился во второе путешествие по городам России.

16 и 17 июля растительные бургеры и напитки из молока Hi уже продегустировали жители Воронежа, а 30 и 31 июля фудтрак посетил Ростов-на-Дону. За эти дни оценить растительные «Хайбургеры» пришли более 2,5 тыс. человек.

Бесплатно попробовать веганские бургеры и смузи с растительным молоком Hi в Краснодаре можно будет 13 и 14 августа с 17:00 до 21:00. Брендированный фудтрак сделает остановку рядом с ТЦ «Центр Города» на улице Красной, 176.

Что ждет жителей Краснодара во втором сезоне Hiburgertour: обновленный дизайн фудтрака — снаружи;

еще больше вкусных растительных бургеров — внутри;

вместо кофе — «здоровая» версия летнего коктейля — бананово-клубничный смузи с молоком Hi;

на десерт — растительные йогурты.

© Фото предоставлено пресс-службой «ЭФКО»

В Краснодаре приобрести растительное мясо и молоко Hi! можно в гипермаркетах «Лента», «Магнит», Ашан, METRO, «Перекресток», торговой сети «Табрис», магазине полезных продуктов «Веганопт», магазине здорового питания и полезных товаров «Biofam».

Hi (от англ. healthy innovation — «здоровые инновации») — это первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего» акционеров белгородской «ЭФКО» (производитель торговых марок «Слобода» и Altero). Производство расположено в городе Алексеевке Белгородской области. Сегодня под брендом Hi выпускают растительные мясо, молоко и йогурты.



Растительное мясо готовится на основе трех видов белка — соевого, горохового и рисового — с добавление трех видов масел (подсолнечное, рапсовое, кокосовое), пищевых волокон и витаминов. С помощью технологии Hi-meat разработчики создали котлеты Hiburger, а также наггетсы, фарш, фрикадельки и пельмени.