В Краснодаре из-за ремонта рельс ограничат движение автомобилей и изменят маршрут трамвая №4

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре с 11 августа начнется ремонт рельс на перекрестке улиц Коммунаров и Орджоникидзе

В Краснодаре с 11 по 16 августа на перекрестке улиц Коммунаров и Орджоникидзе заменят рельсы и шпалы. Из-за этого для автомобилистов на участке временно ограничат проезд.

Также из-за ремонта вечером 11, 12, 15 и 16 августа изменится схема движения трамвайного маршрута № 4. Последний рейс по обычному маршруту отправится из Комсомольского микрорайона в 22:09. Следующий вагон в 22:27  отправится по улице Ставропольской и Садовой до конечной остановки на улице Декабристов.

Как писали Юга.ру, трамвайный маршрут № 4 регулярно меняет схему движения по вечерам из-за ремонта. А для автомобилистов с 18 июля по 2 августа ограничивали движение через трамвайный переезд на перекрестке улиц Коммунаров и Советской.

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