Пассажира рейса Сочи — Екатеринбург оштрафовали за курение на борту самолета

Краснодарский край

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  • Аэропорт г. Екатеринбург © Скриншот с сайта https://svx.aero/about/airport-today/
    Аэропорт г. Екатеринбург © Скриншот с сайта https://svx.aero/about/airport-today/

Вечером 9 августа полицейские линейного отдела МВД аэропорта «Кольцово» составили два протокола на пассажира рейса Сочи — Екатеринбург

По информации управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу, командир самолета составил акт о нарушении правил поведения на борту воздушного судна на одного из пассажиров. 

Во время полета в туалете самолета покурил 38-летний житель Свердловской области. Мужчина посчитал, что его поступок останется незамеченным. Ведомство сообщило, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

После приземления в аэропорту «Кольцово» полицейские составили на мужчину два административных протокола по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения табака в помещениях и на объектах) и ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна).

По первому протоколу налагается штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. По второму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. При этом, как уточнили в ведомстве, суд назначил мужчине в качестве наказания штраф в 1 тыс. рублей.

Подобный случай произошел 9 августа и на рейсе Сочи — Владивосток. Дальневосточные СМИ пишут, что мужчина не смог перенести полет и также покурил в туалете, надеясь что датчики не уловят дым от сигареты. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что из-за долгов по штрафам ГИБДД сотрудники забрали у жителя Геленджика автомобиль марки Mercedes. 

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