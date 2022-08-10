Связь и интернет за счет энергии солнца появились в поселке Новый Абинского района

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото User28856488, freepik.com
    © Фото User28856488, freepik.com

В пяти населенных пунктах Краснодарского края базовые станции МТС круглогодично работают на энергии солнца. Этим летом мобильная связь и интернет впервые появились в поселке Новый Абинского района

Использование солнечной энергии — единственная возможность полноценно обеспечить очень удаленные, расположенные в ущельях, малонаселенные пункты мобильными связью и интернетом. МТС перевела на альтернативный источник питания базовые станции там, где их невозможно подключить к линиям электропередач. Для развертывания сети в таких местах оператор использует сложные технические решения и устанавливает несколько объектов связи, передающих сигнал по цепочке в населенный пункт, где ранее невозможно было обеспечить связь.

Мобильная связь и интернет впервые появились в поселках Новый Абинского района, Шаумян Туапсинского района, станице Баракаевской Мостовского района. Ранее такие решения оператор внедрил в Гузерипле и Тюменском. Для того, чтобы подать сигнал в пункт назначения, один из объектов связи в этой цепочке устанавливается на открытом участке и оборудуется солнечными панелями.

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«Подобные проекты носят исключительно социальный характер, потому что дают единственную возможность пользоваться связью в станицах и поселках, практически отрезанных от большого мира. Так как мы работаем не первый год в этом направлении, можно точно говорить, что появление сети в таких местах служит мощным толчком для появления и оживления социальных связей, общественной и туристической жизни. Как правило, такие поселки находятся в красивых, но диких местах. С появлением сети жители региона могут не бояться ездить туда и открывать новые места силы в своем крае», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как писали ранее Юга.ру, МТС составила рейтинг самых популярных туристических мест Краснодарского края и Адыгеи. 

Интернет Мобильная связь МТС Связь Технологии Энергетика

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