В станице под Краснодаром хотят построить новую школу

В станице Елизаветинской планируют построить школу на 600 человек

Краснодару выделили субсидию из краевого бюджета на строительство школы в станице Елизаветинской. Сумма составила 39,5 млн рублей.

Школу планируют построить на 616 человек. Место и сроки строительства пока не уточняются. Также на деньги субсидии планируется строительство спорткомплекса и спортплощадки на территории школы № 20 в станице.

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что еще власти запланировали средства на софинансирование строительства детсада на 280 мест по улице Конгрессной и прохождение госэкспертизы проектной документации по строительству детсада на 280 мест в районе улицы Эгейской.

Как писали Юга.ру, в краснодарском поселке Российском начали строить первый детсад на 100 мест. Там разместят 6 групп для детей от 3 до 7 лет.